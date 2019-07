Deutschlands Aktien starten überwiegend freundlich in den Dienstag. Die vier Gewinnwarnungen vom Vorabend dürften allerdings die betreffenden Unternehmen belasten. Die Daimler-Aktie wird von einer Meldung aus China nach oben gepusht. Die Wahl des Nachfolgers von Theresa May wird indes kurzfristig wohl wenig Auswirkungen hierzulande haben. Was heute wichtig wird. Nach dem soliden Start in die Woche dürfte es am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag weiter aufwärts gehen. Trotz mehrerer Gewinnwarnungen ...

