Die Tendenz der rückläufigen M&A-Aktivitäten in Österreich im letzten Jahr hat sich im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt. Die Anzahl der Übernahmen mit österreichischer Beteiligung ging im ersten Halbjahr 2019 um 14,6 Prozent auf 152 Deals zurück. Auch bei den Transaktionsvolumina* gab es einen Rückgang von 5,0 auf 4,4 Milliarden Euro. Das sind die Ergebnisse des 8. österreichischen M&A-Index der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY. Der bisher größte Deal des Jahres mit österreichischer Beteiligung fand im Ölsektor statt: Die OMV investierte rund 2,2 Milliarden Euro in 15 Prozent an einem Raffinerie-Hub mit integrierter Petrochemie der Abu Dhabi Oil Refining Company. Dahinter folgt die vollständige ...

