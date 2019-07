BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat in einer Umfrage nach den jüngsten Personalentscheidungen im Kabinett deutlich zugelegt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 28,5 Prozent und damit 2,5 Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Die Grünen geben nach der Umfrage hingegen 0,5 Punkte auf 22,5 Prozent ab. Die SPD verliert 1,5 Punkte auf 12,5 Prozent und FDP sowie Linke je einen Punkt auf jeweils 8 Prozent. Zweiter Gewinner ist die AfD, die im Vergleich zur Vorwoche einen halben Punkt auf 14,5 Prozent zulegt.

Die große Koalition kommt nach der Erhebung, für die vom 19. bis zum 22. Juli insgesamt 2.081 Personen befragt wurden, nur auf 41 Prozent und verfehlt deutlich eine Mehrheit. Parlamentarische Mehrheiten gibt es erneut für Schwarz-Grün mit zusammen 51 Prozent, eine Deutschland-Koalition (CDU/CSU, SPD, FDP) mit 49 Prozent und eine Bahamas-Koalition (CDU/CSU, AfD, FDP) mit zusammen 51 Prozent.

"Die Unionsparteien nähern sich von unten wieder den 30 Prozent", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. Ohne und gegen CDU/CSU könne nicht regiert werden. Die Union stabilisiere sich auf niedrigem Niveau. "Die Personalentscheidungen der letzten Woche schaden ihr nicht."

