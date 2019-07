Auch wenn derzeit die jüngsten Entwicklungen in der Dauerfehde mit der Financial Times (FT) im Vordergrund stehen, arbeitet Wirecard unermüdlich am Ausbau des Kundenportfolios. Dabei ist dem Zahlungsabwickler nun ein weiterer lukrativer Großkunde ins Netz gegangen. Wirecard wird künftig alle Kartenzahlungen mit Visa, Mastercard und Maestro für Royal Air Maroc abwickeln - sowohl beim Ticket-Kauf im Internet als auch bei Buchungen über Reisebüros. Die Kooperation verspricht Potenzial, denn die marokkanische ...

