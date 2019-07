Im Zuge der Nullzinspolitik der EZB wird sie für Anleger immer wichtiger. Die Rede ist von der Dividende, die viele Unternehmen an ihre Aktionäre ausschütten. Auch Menschen, die vorher mit der Börse nicht viel am Hut hatten, werden plötzlich auf die Dividenden aufmerksam. Weil ihre Spargroschen nicht unverzinst herumliegen sollen, haben sie jetzt also auch Dividendenaktien mit in ihre Anlagestrategie einbezogen. Das macht durchaus Sinn, denn die Dividenden können ja in gewisser Weise die Sparzinsen ...

