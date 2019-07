Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lufthansa von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 21,78 auf 16,24 Euro gesenkt. Analyst Neil Glynn kappte seine Gewinnschätzungen für europäische Fluggesellschaften in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie aufgrund zunehmender Umsatzrisiken. Bei der Kranichlinie blieben die Anleger wohl auch angesichts des Drucks auf die Barmittelzuflüsse zunächst in der Warteschleife./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-07-23/09:50

ISIN: DE0008232125