Microsoft hat während der Zahlenkonferenz bereits angekündigt, dass mehr investiert werden soll. Bereits wenige Tage später lässt der Tech-Riese Taten folgen. Eine Milliarde Dollar will Microsoft in das KI-Startup OpenAI investieren - und hat dabei ein klares Ziel vor Augen.Mit der Investition will Microsoft seine Cloud-Plattform Azure weiter verbessern. Gemeinsam wollen beide Unternehmen an einer generellen Form der Künstlichen Intelligenz arbeiten. Aktuell werden KI-Algorithmen eher für spezielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...