Die Märkte für aufladbare Hybrid- und batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEVs, Battery Electric Vehicles, BEVs) könnten die Umweltbelastung durch Auspuffemissionen signifikant reduzieren, ohne dass die mit dem Individualverkehr verbundenen Freiheiten dem Trend zum Opfer fallen. Die Gesetzgeber der EU gehören zu den enthusiastischsten Verfechtern eines Wechsel zu saubereren Fahrzeugen und einige europäische Länder haben bereits die Absicht signalisiert, den Verkauf von neuen Pkw und Transportern mit konventionellen Verbrennungsmotoren ab 2040 zu verbieten.

Bei der Vereinfachung des Ladevorgangs und der damit steigenden Akzeptanz von E-Autos kann die Standardisierung der physischen Ladeverbindung hilfreich sein, obwohl derzeit drei Typen im internationalen Standard IEC 62196-2 spezifiziert sind. Dazu gehört der SAE-J1772-Stecker (US Society of Automotive Engineers), der in den USA weit verbreitet ist und in IEC 62196-2 als Typ-1-Stecker definiert ist. Viele europäische Länder bevorzugen den IEC-Typ-2-Stecker (mit oder ohne einen von manchen Ländern geforderten Eindringschutz), der beim Laden eine Leistung von bis zu 43,5 kW unterstützt und mit den europäischen Dreiphasen-Wechselstromanschlüssen für Schnellladestationen sowie mit herkömmlichen Einphasen-Ladestationen kompatibel ist.

Beide Schnittstellentypen verfügen über Sicherheitsmerkmale, die dafür sorgen, dass nur dann Energie fließt, wenn der Stecker fest eingesteckt ist, um den Anwender vor einem Stromschlag zu schützen, wenn der Stecker vor dem Ende des Ladezyklus getrennt wird.

Einfaches und sicheres Laden

Die Spezifikation J1772 und der globale Standard IEC 61851-1 für elektrische Schnittstellen für das Laden von Elektrofahrzeugen legen grundlegende elektrische Signale über eine Pilotverbindung zwischen dem Ladepunkt - auch als EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) bezeichnet - und der Elektronik des On-Board-Ladegeräts (On-Bard Charger, OBC) des Fahrzeugs fest. Diese Interaktionen bestätigen die Verbindung und handeln die Energieübertragung nach Kriterien wie verfügbarer Belüftung zum Schutz vor möglichen Gefahren, zum Beispiel Überhitzung, aus.

Die Kommunikation basiert auf einem pulsweitenmodulierten (PWM) 1-kHz-/±12-V-Pilotsignal. Das EVSE generiert das 12-V-Signal. Wenn der Ladestecker ordnungsgemäß sitzt, generiert das Elektrofahrzeug einen Lastwiderstand, der die Spannung auf 9 V herunterzieht. Das EVSE legt dann PWM an und justiert das Tastverhältnis, um seine Ausgangsstromstärke anzuzeigen. Dabei handelt es sich um den maximalen Ladestrom, den das Fahrzeug beziehen darf. Gleichzeitig schließt das EVSE seine Ausgangsrelais, damit das Laden beginnen kann. In diesem Moment generiert das Fahrzeug einen niedrigeren Widerstand auf der Pilotsignalleitung, reduziert damit die Spannung auf 6 V und teilt hierdurch mit, dass der Ladevorgang läuft. Bild 1 zeigt die Signalspannungen für die verschiedenen Ladezustände des Fahrzeugs. Zustand D - wenn die Spannung auf 3 V sinkt - gibt an, dass eine ausreichende Belüftung für eine Schnellladung mit der maximal möglichen Leistung verfügbar ist. Da die Schnittstelle J1772 nicht erkennt, wenn das Fahrzeug vollständig aufgeladen ist, wird der Ladevorgang beendet, wenn das Kabel abgezogen wird. Sobald dies geschieht, kehrt die Spannung des Pilotsignals auf 12 V zurück, und das EVSE schaltet den Ausgang ab, um den Stromfluss zu unterbrechen.

