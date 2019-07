Die Aktie der Deutschen Bank kämpft aktuell mit der Kursmarke von 7 Euro und hat in der 1-Monats-Betrachtung rund 10% an Wert gewonnen. Dennoch bleibt auf 1-Jahres-Sicht ein deutlicher Kursverlust in Höhe von 32%. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 8,00 auf 7,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine aktualisierten...

