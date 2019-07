Köln/Boston (ots) - Die Plattform zur Patentsuche und -analyse stellt neue Tools vor, mit denen IP-Experten Benachrichtigungen und Analyseberichte für Patente (PAR) erhalten.



Anaqua hat heute Verbesserungen am IP-Benachrichtigungssystem sowie die Einführung von Analyseberichten für Patente (PAR) für seine branchenführende Patentanalyse-Software AcclaimIP bekannt gegeben. Mit diesen neuen Tools können IP-Experten ihre Arbeitsabläufe bei der Patentrecherche verbessern und das Wettbewerbsumfeld mit beispielloser Präzision überwachen.



Mithilfe der neuen Benachrichtigungsfunktion von AcclaimIP können IP-Experten - basierend auf ihren Anforderungen an die Patentdatensuche - Auslöser für Benachrichtigungen genau festlegen, anpassen und automatisieren, um ihre IP-Strategie optimal auf das Unternehmen abzustimmen. Zu den neuen Patent-Benachrichtigungsfunktionen gehören neben den benutzerdefinierten Auslösern von Benachrichtigungen, vorprogrammierte Auslöser von Benachrichtigungen, wie zum Beispiel Ablehnungen anderer Patente aufgrund eines eigenen Patentes. Außerdem zählen verbesserte Arbeitsabläufe zum Erstellen neuer Benachrichtigungen, die wöchentliche Überprüfung von Übereinstimmungen sowie das Hinzufügen von Patenten und/oder Patentfamilien zu Beobachtungslisten zu den neuen Funktionen.



Eine weitere wichtige Ergänzung ist der Analysebericht für Patente (PAR), der IP-Experten auf einer Seite eine Zusammenfassung mit Angaben zu den wichtigsten Fakten und Statistiken bietet, die die Eigenschaften und Relevanz eines Patents beschreiben. Die PARs stellen wichtige Daten zur Analyse von Zitierungen in Patenten und zu Ablehnungsgründen zur Verfügung. Sie können problemlos als PDF-Datei oder über einen HTML-Link mit Personen geteilt werden, die keinen Zugriff auf die AcclaimIP-Plattform haben. Ob es sich um die Bewertung von Portfolios, die Entscheidung zur Verlängerung von Patenten, die Suche nach Lizenzierungsmöglichkeiten oder das Berichten von Suchergebnissen an einen Kunden handelt: Die PARs helfen IP-Experten dabei, Zeit zu sparen, den Wert eines Patents besser einzuschätzen und das IP-Risiko zu verringern.



"Großartige Ergebnisse werden aus großartigen Daten gewonnen. AcclaimIP sucht kontinuierlich nach den besten Wegen, um seinen Kunden wertvolle Informationen zu liefern", sagt Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Mit den neuen Tools haben IP-Experten Zugriff auf verwertbare Informationen, mit denen sie Entscheidungen treffen können, die sie brauchen, um ihre IP-Strategie an das Unternehmen anzupassen."



Über Anaqua



Anaqua ist ein Premiumanbieter von integrierten End-to-End Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum und wird von über 50 % der 25 führenden US-Patentanmelder und über 50 % der 25 weltweit führenden Marken sowie einer wachsenden Zahl der renommiertesten Anwaltskanzleien genutzt. Der Hauptsitz des global tätigen Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen finden sich quer durch Europa und Asien. Weltweit wird die IP-Plattform von Anaqua von fast einer Million IP-Führungskräften, Rechtsanwälten, Anwaltsfachangestellten, Administratoren und Innovatoren genutzt. Die Lösungssuite des Unternehmens verbindet Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und anhand von Technologie ermöglichten Services, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die als Informationsgrundlage für IP-Strategien dient, IP-Entscheidungen ermöglicht und die IP-Tätigkeit optimiert. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com.



Über AcclaimIP



AcclaimIP von Anaqua ist eine außergewöhnlich schnelle und leistungsstarke Plattform zur Patentsuche und -analyse, um den gesamten IP-Prozess zu verbessern. Mit AcclaimIP können Erfinder, Anwälte, Forscher und Führungskräfte öffentliche Patentinformationen nutzen, um Wettbewerber zu überwachen, verstärkt Ansprüche zu verfolgen und fundierte Entscheidungen über die Einreichung, Lizenzierung und Erneuerung von Patenten zu treffen sowie hervorragende Patentstrategien zu entwickeln. Die AcclaimIP-Plattform umfasst mehr als 100 Millionen internationale Patentdokumente und wird wöchentlich mit etwa 90.000 neuen Dokumenten aktualisiert. Dazu gehören außerdem zusätzliche hilfreiche Angaben, wie zum Beispiel rechtliche Ereignisse, Ereignisse zur Weiterführung von Patenten, Daten zu Patentfamilien, der Anmeldestatus von Patenten und Ereignisse bezüglich Patentübertragungen. Weitere Informationen erhalten Sie auf acclaimip.com.



