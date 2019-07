Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Morgen will das südafrikanische Statistikamt die Preisdaten für den zurückliegenden Juni vorlegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Ausgabe von "markt:kompass". Die Inflation dürfte dabei mit 4,4% marginal unter dem Vormonatswert liegen (4,5%). Zugleich würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die um Ausgaben für Nahrungsmittel und Energie bereinigte Kerninflation mit 4,3% über dem Mai-Wert erwarten. Die Notenbank werde ihren Leitzins im Jahresverlauf voraussichtlich unverändert bei 6,75% belassen. Der im Rückblick vergleichsweise gebremste Preisauftrieb spreche indes für niedrigere Renditen südafrikanischer Staatsanleihen. (23.07.2019/alc/a/a) ...

