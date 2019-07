Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart verzeichnete der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) Gewinne und nimmt das Allzeithoch bei 174,05 in Blick, so Patrick Boldt von der Helaba.Ein Stützungsfaktor stelle die Zuspitzung der Lage am Persischen Golf dar. So erwäge London Sanktionen gegen den Iran, nachdem ein britischer Öltanker von der iranischen Revolutions-garde festgehalten werde. Rückenwind gebe zudem das konstruktive Chartbild, denn der DMI stehe auf Tagesbasis im Kauf und das Kursmomentum steige in den positiven Bereich. Zudem stehe der MACD kurz davor, ein Kaufsignal zu generieren. Widerstände lägen bei 173,90 und am Allzeithoch bei 174,05. Erste Unterstützungen lokalisieren wir in der Zone 173,27/29, so die Analysten der Helaba. Darunter würden die Marken bei 173,02 und bei 172,16 weiteren Halt bieten. Die Trading-Range liege bei 173,02 bis 174,05. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...