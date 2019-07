Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) nehmen die 1,875% Senior Anleihe (ISIN AT0000A285H4/ WKN A2R195) der S IMMO AG (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) unter die Lupe.Mit der gestrigen Aussendung zur S IMMO AG (S IMMO) würden die Analysten der RBI ihre Coverage für den österreichischen Immobilienanleihesektor komplettieren. Die S IMMO sei vorwiegend im Bereich Gewerbeimmobilien (Büro, Retail, Hotel) tätig, verfüge aber - im Gegensatz zu den anderen beiden großen Bestandskonzernen in Österreich - auch über einen bedeutenden Anteil (29%) an Wohnimmobilien im Portfolio. Regional würden rund zwei Drittel des Immobilienbestandes auf Deutschland (insbesondere Berlin sowie B-, C- und D-Städte wie Leipzig, Magdeburg und Halle) und Österreich (insbesondere Wien) entfallen, der Rest auf die Region Zentral- und Osteuropa (CEE). In der CEE-Region operiere das Unternehmen vorwiegend in Budapest, Bukarest und Bratislava. Ein großer Teil der Assets sei hier in der Periode zwischen 2000 und 2006 zugegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...