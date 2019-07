Guten Morgen,es hagelt Gewinnwarnungen und Abstrafungen, aber die Indices halten sich. Daran zeigt sich das uneinheitliche Bild dieser Berichtsaison: DÜRR, JUNGHEINRICH, KLÖCKNER, CONTINENTAL enttäuschten, VARTA, DIALOG SEMI oder INFINEON halten dagegen.Auf der anderen Seite des Atlantiks warten alle auf so große Namen wie FACEBOOK, COCA COLA, BIOGEN, TEXAS INSTRUMENTS und UNITED TECHNOLOGIES oder VISA. Und BEYOND MEAT, einer unserer jüngsten Empfehlungen, legte da mal eben um 11% zu, obwohl die Zahlen gar erst am 29.7. anstehen. Das zeigt auch, dass es derzeit auf dem Parkett zugeht wie im Spiel "Reise nach Jerusalem": Dort, wo die Musik spielt, wird solange mitgemacht, wie es nur eben geht.So oder ähnlich wird es die kommende Woche weitergehen. Es bleibt eine Achterbahn der Erwartungen und Enttäuschungen, aber die einzelnen Kursbewegungen sollten nicht zu sehr aufgewogen werden - erst wenn wirklich alles auf dem Tisch liegt, wird sortiert werden. Auf der politischen Ebene bleiben uns auch die bekannten Themen erhalten, es lohnt sich nicht, hier darauf einzugehen. Viel wichtiger:

