Apple soll wohl fünf verschiedene iPad-Modelle bei der Zulassungsbehörde angemeldet haben. Dies berichtete "Chip Online" vor wenigen Tagen. Ein offizieller Starttermin sei bisher noch nicht bekannt, doch laut Gerüchten solle die Massenproduktion der Geräte schon bald beginnen. Das iPad-Geschäft läuft also. Nicht mehr so gut läuft indes das Geschäft mit dem iPhone. So schockte Apple zu Beginn des Jahres mit einer Umsatzwarnung. "Der hinter den Erwartungen zurückgebliebene Umsatz mit iPhone-Geräten, vor allem in Großchina, ist für den gesamten Rückgang bei unserer Umsatzprognose und für alle unsere Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr verantwortlich", schrieb CEO Tim Cook damals in einem offenen Brief an die Investoren.

Apple-Aktie nicht mehr günstig?

Laut Medienberichten erzielt Apple etwa 60 Prozent des gesamten Umsatzes mit dem iPhone. Was die Abhängigkeit zum iPhone unterstreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...