Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach der Gewinnwarnung und Senkung der Auftragsziele auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang des Staplerherstellers habe sich im Juni massiv abgeschwächt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kündigte eine Senkung seiner Prognose für den operativen Gewinn (Ebit) um bis zu 15 Prozent für 2019 und um wohl rund 20 Prozent für 2020 an. Das Kursziel von bislang 28 Euro werde wohl sinken./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 08:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 08:18 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-07-23/10:18

ISIN: DE0006219934