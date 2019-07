Original-Research: Expedeon AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Expedeon AG Unternehmen: Expedeon AG ISIN: DE000A1RFM03 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Kommerzialisierung nimmt Fahrt auf, Starke Wachstumsperspektive und Produktneuentwicklungen sind Erfolge der Grow, Buy, Build-Strategie, Vielversprechende Pipeline Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 war bei der Expedeon AG von einer stärkeren Ausrichtung auf die Kommerzialisierung der Produktpalette geprägt. Darüber hinaus hatte die Gesellschaft mit dem Erwerb der australischen TGR BioSciences nicht nur eine weitere Ausweitung der Produktpalette erreicht, das nachhaltige Umsatzniveau konnte zudem deutlich gesteigert werden. Die Umsatzerlöse in Höhe von 13,13 Mio. EUR bedeuten ein starkes Umsatzwachstum in Höhe von 68,4 % (VJ: 7,80 Mio. EUR). Der Erfolg der aktiven 'Grow, Buy, Build'-Strategie wird auch anhand der Q1-Zahlen erkennbar, mit einer Fortsetzung der Umsatzdynamik um weitere 49,5 % auf 3,45 Mio. EUR (VJ: 2,31 Mio. EUR). Wie zuvor angekündigt, wurde auf EBITDABasis in 2018 mit 1,76 Mio. EUR (VJ: -2,90 Mio. EUR) erstmals der BreakEven überschritten, welcher unserer Ansicht nach als nachhaltig einzustufen ist. Mit der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie hat die Expedeon AG in den vergangenen Geschäftsjahren ein breites Produkt- und Technologieportfolio ausgebaut. Originär verfügte Expedeon über eine Technologie für Next Generation Sequencing (NGS) in der onkologischen Forschung. Im Rahmen der Grow, Buy, Build-Strategie wurde das Portfolio um Technologien für Genomik, Proteomik und Immunologie erweitert, die z. B. in der Biomarker-Forschung oder in der Hochdurchsatz-Wirkstoffentwicklung Anwendung finden können. Neben der NGS-Kerntechnologie TruePrimeTM sind an dieser Stelle insbesondere die Lightning-Link(R) und die CaptSureTMTechnologie hervorzuheben. Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren als ein marktführender Innovator in den wichtigen Bereichen der Onkologie- und Immunologieforschung etabliert und soll sich als ein Produktlieferant bei der Entwicklung von Therapeutika-Lösungen sowie für die klinische Diagnostik etablieren. Als wichtigster Faktor der künftigen Entwicklung ist dabei der zunehmende Einsatz der aktuellen Technologien für kommerzielle Lösungen bspw. im Forschungs-Bereich und in der Diagnose zu sehen. Es ist dabei beabsichtigt, Liefer- und Lizenzvereinbarungen für die kommerzielle Nutzung der ExpedeonProdukte mit Partnerunternehmen zu treffen. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte die Gesellschaft bereits den Abschluss solcher Vereinbarungen mit drei Partnerunternehmen veröffentlicht. Ebenfalls von großer Bedeutung für die künftige Entwicklung dürfte neben der Antikörper-Konjugation die neue Vermarktungsoption von TruePrimeTM in Richtung DNA-Synthese für die Gentherapie und von kurzen DNA-Fragmenten sein. Letztere werden zum gleichzeitigen Nachweis unterschiedlicher Substanzen aus einer Probe (Multiplexing) eingesetzt. Auf Grundlage der aktuellen Kerntechnologien TruePrimeTM, Lighting-Link(R) und CaptSureTM befinden sich zudem derzeit insgesamt 24 Produkte in der Entwicklung und stehen zum Teil kurz vor der Einführung. Für unsere Prognosen haben wir dabei sowohl einen Umsatzanstieg mit der aktuellen Produktpipeline als auch die Einführung neuer Produkte berücksichtigt. Im Einklang zur Umsatzguidance der Gesellschaft (zweistelliges Umsatzwachstum) rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2019 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum in Höhe von 27,3 % auf 16,71 Mio. EUR. Für unsere Prognosen haben wir dabei sowohl einen Umsatzanstieg mit der aktuellen Produktpipeline als auch die Einführung neuer Produkte berücksichtigt. Im Einklang zur Umsatzguidance der Gesellschaft (zweistelliges Umsatzwachstum) rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2019 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum in Höhe von 27,3 % auf 16,71 Mio. EUR. In den kommenden Geschäftsjahren sollte die Expedeon AG auch organisch den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Für das kommende Geschäftsjahr 2020 unterstellen wir dabei das erstmalige Überschreiten des Break-Even auf allen Ergebnisebenen. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 3,20 EUR ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. 