2018 begann die Übernahmewelle im Goldsektor. Und 2019 spielt auch der Goldpreis mit. Wir blicken deshalb heute auf die größten Goldproduzenten der Welt. Und da gab es schon 2018 die erste Wachablösung an der Spitze.

Wachablösung an der Spitze

Im September 2018 überraschte Barrick Gold die Finanzwelt mit der Übernahme von Randgold Resources. Anfang dieses Jahres folgte Verfolger Newmont Mining und kaufte Goldcorp. Wobei "Verfolger" seit 2018 nicht mehr richtig ist. Nach vielen Jahren haben die Mannen aus Denver den ewigen Rivalen Barrick bereits im vergangenen Jahr vom Thron gestoßen und mit einer Förderung von 5,1 Mio. Unzen Platz eins erobert. Barrick folgt nun direkt mit 4,53 Mio. Unzen. Rechnet man die Übernahmen mit ein, dann kamen die Kanadier pro forma auf 5,8 Mio. Unzen. Das ist immer noch deutlich weniger als die kombinierten 7,4 Mio. Unzen der heutigen Newmont Goldcorp. Insofern dürften die US-Amerikaner auch 2019 klar vorn liegen, außer Barrick CEO Mark Bristow traut sich alsbald eine weitere größere Übernahme zu. Wir halten dies aber für sehr unwahrscheinlich. Das gemeinsame Joint Venture von Barrick und Newmont, Nevada Gold Mines, bringt es übrigens auf 4,1 Mio. Unzen.

Harmony und Freeport mit starkem Wachstum

Hinter diesem Duo folgt mit AngloGold Ashanti der erste Konzern aus Johannesburg, der allerdings stark wächst und derzeit die nächste Goldmine in Westafrika baut, die im Q4 dieses Jahres in Produktion gehen dürfte. Ob der Hauptsitz langfristig noch in Südafrika bleibt, steht aber in den Sternen. Das Unternehmen wurde zwar dort gegründet und Südafrika hat immer noch die größten Reserven der Welt, doch in ...

