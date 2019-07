Daimler-Calls mit 76%-Chance bei Kurserholung auf 50 EUR

In den vergangenen drei Monaten verlor die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) wegen zweier Gewinnwarnungen und Herabstufungen mehr als 20 Prozent ihres Wertes. In den vergangenen zwei Wochen beendete die Aktie den Absturz vorerst und lief knapp oberhalb ihres Jahrestiefs bei 45 bis 47 Euro seitwärts. Die Nachricht über die 5-prozentige Beteiligung des langjährigen chinesischen Partners Beijing Automotive Group interpretiert Daimler als Vertrauen in das Zukunftspotenzial des Konzerns. Mit einem Kursanstieg von mehr als drei Prozent zählte die Daimler-Aktie im frühen Handel des 23.7.19 - neben den anderen Automobilwerten - zu den besten Aktien im DAX-Index.

Kann die Daimler-Aktie nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Wochen und Monate in den nächsten Wochen zumindest einen Teil der Verluste aufholen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 48 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 48 Euro, Bewertungstag 20.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000GM8X5H5, wurde beim Aktienkurs von 47,26 Euro mit 0,134 - 0,139 Euro gehandelt.

Setzt die Daimler-Aktie in spätestens einem Monat ihre Erholung 50 Euro fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,24 Euro (+73 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,8351 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,8351, BV 0,1, ISIN: DE000JP99YE8, wurde beim Aktienkurs von 47,26 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,51 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Faktor Long-Zertifikate

Mit Faktor-Long-Zertifikaten können Anleger mit täglich angepasster Hebelwirkung an einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der Daimler-Aktie optimal teilhaben.

Während das SG-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000SFK1E25 die Kursbewegungen der Aktie mit 5-facher Hebelwirkung abbildet, können Anleger mit dem Morgan Stanley-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF9LDQ6, sogar mit 10-facher Hebelwirkung an den Kursbewegungen der Aktie partizipieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de