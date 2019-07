++ Tech-Werte aus den USA steigen überdurchschnittlich ++ Sorgen um künftige Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU ++ Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt gewinnt an Fahrt ++Die Zinssenkungserwartungen an die Fed sowie positive Entwicklungen beim Handelsstreit zwischen den USA und China dürften der Wall Street am Montag Auftrieb verliehen haben. Das gestrige Treffen zwischen Tech-Führungskräften und hochrangigen Beamten des Weißen Hauses könnte als Zeichen gesehen werden, dass sich beide Seiten nach der Eskalation im Mai wieder annähern. Ein niedrigeres Zinsniveau wurde wiederum bereits ...

