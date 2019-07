Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer nach dem Verkauf der Fußpflegemarke Dr. Scholl's auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die Leverkusener hätten nun beide Problemfelder im Bereich nicht verschreibungspflichtiger Gesundheitsprodukte verkauft, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick sei der erzielte Erlös in Ordnung. Ziehe man allerdings den 2014 an Merck bezahlten Preis heran, werde klar, wieviel Geld hier verbrannt wurde./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 08:13 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 08:13 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-07-23/10:49

ISIN: DE000BAY0017