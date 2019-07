Das Analysehaus Pareto Securities hat das Kursziel für Jungheinrich nach den Prognosesenkungen von 36 auf 30 Euro gesenkt. Nun schließe sich auch der Staplerhersteller den deutschen Maschinenbauunternehmen an, die für das Gesamtjahr pessimistischer geworden seien, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit einer schnellen Erholung sei nach dem massiven Nachfragerückgang im Juni nicht zu rechnen. Eine negative Kursreaktion sieht der Experte aber als mögliche Einstiegschance und bleibt bei seiner Einstufung mit "Buy"./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-07-23/10:51

ISIN: DE0006219934