In der Erdkruste beträgt der Goldanteil rund vier Gramm pro 1000 Tonnen Gestein. Gold findet sich in primären Rohstoffvorkommen als goldhaltiges Gestein und auch in sekundären Vorkommen etwa in Seifen-Lagerstätten. In diesen konzentriert sich das wertvolle Metall, ist mit Sand und Kies vermengt und bildet mit anderen Metallen sogenannte "Seifen". Gold aus einem Fluss zu waschen ist sicher die einfachste und billigste Art der Goldgewinnung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...