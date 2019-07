Für den in der Schweiz börsennotierten österreichischen Halbleiterhersteller AMS ist eine potentielle Übernahme des angeschlagenen deutschen Beleuchtungsherstellers Osram noch nicht vom Tisch. Mitte Juli hatte der österreichische Sensorhersteller AMS überraschend versucht, die beiden US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle mit einem höheren Gebot für Osram auszustechen. Einen Tag später traten die Österreicher von ihrem Ansinnen wieder zurück.

Doch nun habe AMS entschieden, "eine mögliche Transaktion mit der Osram Licht AG weiter zu prüfen", teilte das Unternehmen am Dienstag bei Vorlage der Zahlen zum ersten Halbjahr in Premstätten mit. Die Papiere von AMS zogen im Vormittagshandel um 8 Prozent an. Die Aktie von Osram legte um gut drei Prozent zu.

Ergebnisse von AMS für das zweite Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF. Zudem sei die "Osram-Licht-Story" wiederbelebt, was allerdings für Wolken sorgen könnte. Analyst Robin Brass von der Privatbank Hauck & Aufhäuser hob in einer ersten Reaktion den hervorragenden Ausblick für das dritte Quartal hervor.

In der vergangenen Woche habe AMS zunächst keine ausreichende Basis für vertiefende Gespräche mit Osram gesehen. Doch nun sei das Unternehmen kürzlich von möglichen finanziellen Partnern angesprochen worden und habe mit ihnen Ansichten ausgetauscht, die die Auffassung von AMS bestätigen, dass der Konzern eine umsichtig strukturierte Finanzierungszusage für eine derartige potenzielle Transaktion arrangieren kann, hieß es weiter. Das Osram-Management hatte bei der ersten Offerte Zweifel gezeigt, ob AMS den bis zu 4,2 Milliarden Euro schweren Zukauf überhaupt finanzieren kann.

Seit Montag läuft die Annahmefrist für das Gebot der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle, die den Osram-Aktionären 35 Euro je Aktie bieten, was einem Gesamtpreis von knapp 3,4 Milliarden Euro entspricht. Die Annahmefrist läuft bis zum 5. September. Voraussetzung für die Übernahme ist eine Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent. Osram-Vorstand und -Aufsichtsrat unterstützen die Übernahmeofferte.

Osram steht zum Verkauf, weil der Konzern in den vergangenen eineinhalb Jahren in sehr schwieriges Fahrwasser geraten ist. In diesem Jahr könnte der Umsatz um 11 bis 14 Prozent einbrechen. Das Unternehmen produziert mittlerweile hauptsächlich LEDs und Optoelektronik. Die wichtigsten Kunden sind Auto- und Smartphonehersteller. Da in beiden Branchen die Geschäfte schlecht laufen, ist der Beleuchtungshersteller hart getroffen. Hinzu kommt, dass Osram unmittelbar vor Beginn des Abschwungs noch viel Geld in die Erhöhung der Produktionskapazitäten investiert hatte./mne/eas/jha/

ISIN AT0000A18XM4 DE000LED4000

