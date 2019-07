Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Nachdem das Institut nach einer schiedsgutachterlichen Entscheidung einen ausfallbedingten Verlust an eine bestimmte Gruppe von Investoren habe zuweisen dürfen und die Gewinnprognose angehoben habe, revidiere er seine bereits optimistischen Gewinnschätzungen (EPS) leicht nach oben, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auch auf die von ihm erwartete geringere Steuerquote. Dazu biete die Aktie eine hohe Dividendenrendite./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008019001