Original-Research: Adler Modemärkte AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Adler Modemärkte AG Unternehmen: Adler Modemärkte AG ISIN: DE000A1H8MU2 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 23.07.2019 Kursziel: EUR 8,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Eckdaten zum Halbjahr 2019 deutlich über Vorjahr Heute hat Adler Modemärkte erste Eckdaten zum Halbjahresabschluss 2019 vorgelegt. Daraus geht hervor, dass die operative Ertragslage im Jahresvergleich deutlich verbessert werden konnte. Obwohl die Erlöse aufgrund der planmäßigen Schließung von Filialen mit EUR 236,0 Mio. unter dem Vorjahreswert von EUR 243,1 Mio. lagen, stieg das EBITDA im ersten Halbjahr 2019 auf EUR 25,1 Mio. von EUR 24,1 Mio. (Vorjahreswert adjustiert um die Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16; +4,1% YoY) an. Auch Free Cashflow und Liquidität lagen signifikant über ihren jeweiligen Vorjahreswerten: Nachdem der Free Cashflow zum Halbjahr auf EUR 20,6, Mio. (Vorjahr: EUR 2,0 Mio.) gesteigert werden konnte, verbesserte sich die Bruttoliquidität auf EUR 54,5 Mio. (Q1/2019: EUR 25,9 Mio.). Hierbei dürfte Adler Modemärkte nach unserer Einschätzung von Rabattaktionen profitiert haben, die einen früheren Abverkauf an Beständen zur Folge hatten. Die Guidance, wonach für das Jahr 2019e bei Umsätzen von leicht unter EUR 500 Mio. ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen EUR 73 und 78 Mio. bzw. - inklusive Restrukturierungsaufwendungen - in einer Spanne zwischen EUR 64 und 69 Mio. erwartet wird, wurde bestätigt. Das KGV auf Basis unserer 2020er Gewinnschätzungen liegt derzeit bei 8,5x, das KBV bei 0,5x. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau wird die Aktie von Adler Modemärkte nach unserer Einschätzung nur unwesentlich über ihrer aktuellen Nettoliquidität gehandelt. Zugleich wird sich die Ertragslage nach unseren Schätzungen durch die angekündigte Schließung defizitärer Filialen in diesem und dem kommenden Jahr nachhaltig verbessern, so dass auch die Freien Cashflows deutlich positive Werte annehmen werden. Daraus leiten wir für das kommende Jahr die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen ab, nachdem diese für das abgelaufene Geschäftsjahr aufgrund der schwachen Ertragslage gestrichen wurden. Dementsprechend bekräftigen wir unseren aus unserem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleiteten Wert des Eigenkapitals von EUR 8,60 je Aktie auf Sicht von 24 Monaten und unser Buy-Rating für die Aktien der Adler Modemärkte AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18499.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

