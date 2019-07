Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung "Hold" für die Aktie der AMAG bestätigt. Auch das Kursziel von 35 Euro für die Aktie des heimischen Aluminiumherstellers behielten sie bei.

Der Preisanstieg bei den Rohstoffen setze die Margen des Unternehmens unter Druck, schreibt Baader-Analyst Christian Obst in seiner Studie. Darauf basierend prognostiziert Obst einen operative Gewinn (Ebitda) für das Gesamtjahr 2019 zwischen 125 und 155 Mio. Euro. Damit würde der Aluminiumhersteller bloß das untere Ende seiner zuletzt in Aussicht gestellten Gewinnspanne erreichen.

Zugutekommen dürfte dem Unternehmen dagegen, dass die USA Strafzölle auf kanadische Aluminium-Importe aufgehoben haben. Die AMAG ist in Kanada mit 20 Prozent an der Aluminiumproduktionsstätte Alouette beteiligt. In Summe ergebe sich weiterhin ein "Hold"-Rating, schließt der Wertpapierexperte.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 der AMAG prognostizieren die Baader-Analysten einen Gewinn von 0,81 Euro je Aktie. Für 2020 wird ein Ergebnis von 1,09 Euro je Aktie erwartet, für 2021 beläuft sich die Schätzung auf 1,68 Euro. Die Dividenden werden für die Jahre 2019, 2020 und 2021 jeweils konstant mit 1,20 Euro je Aktie prognostiziert.

An der Wiener Börse notierten die AMAG-Aktien am Dienstag gegen 11.25 Uhr mit einem Plus von 1,28 Prozent bei 31,70 Euro.

