Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 70,95 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte nicht zu den Heldentaten des Unternehmens gehören, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Angesichts der günstigen Bewertung und vermutlich besseren Wachstums im zweiten Halbjahr sollte jegliche Schwäche nach den Zahlen als Kaufeinladung verstanden werden./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-07-23/11:41

ISIN: DE0005785604