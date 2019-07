Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Maydorns Meinung: Continental, Daimler, BYD, Tesla, Varta, Apple und Facebook. Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental warnt - und keinen interessiert es. Nachdem die Aktie am Montagabend zunächst schwer unter Druck kam, legt sie am Dienstag kräftig zu und ist größter Gewinner im DAX. Wie ist das möglich? Was sind die Hintergründe? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um den Einstieg eines weiteren chinesischen Autobauers bei Daimler, um die Kooperation von Toyota mit BYD, den nicht enden wollenden "Varta-Wahnsinn" und die anstehenden Quartalszahlen von Apple und Facebook. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.