Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 780 auf 713 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Neil Glynn kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie wegen zunehmender Umsatzsorgen seine Prognosen für den operativen Gewinn (Ebit) der europäischen Fluggesellschaften bis 2020 recht deutlich. IAG mache strukturell aber Fortschritte. Das Papier bleibe sein "Top Pick", auch wenn er es von der "European Focus List" gestrichen habe./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 03:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-07-23/11:49

ISIN: ES0177542018