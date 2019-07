Die Spannung steigt. Morgen zeigt Tesla seinen Aktionären, wie viel im zweiten Quartal verdient wurde. Verkauft wurden in diesem Zeitraum so viele Elektroautos wie nie. Daher glaubt Roth Capital, dass Tesla gut unterwegs ist sein Jahresziel von 360.000 bis 400.000 Fahrzeugen "zumindest am unteren Ende" zu erreichen.Dennoch bleiben die Analysten vorsichtig. Weiterhin hohe Batteriepreise und der zunehmende Konkurrenzdruck seien Risiken auf der Margenseite.Im neuen AKTIONÄR TV wird heute eine Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...