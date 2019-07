Verbesserung der chirurgischen Fähigkeiten und Ermöglichen einer höheren Betreuungsqualität bei Patienten und Pflegepersonal

caresyntax, ein zukunftsweisender Entwickler in den Bereichen OP-Automatisierung, Analytik und KI, gab heute den Start einer Forschungs- und Entwicklungskooperation mit der Insel Gruppe AG, dem größten und führenden Gesundheitssystem der Schweiz, bekannt. Die Zusammenarbeit die sowohl Datendienste als auch gemeinsame Forschung und Entwicklung umfasst soll die Beurteilung chirurgischer Fähigkeiten (Skills Assessment) durch maschinelles Sehen und Tiefenlernen automatisieren und standardisieren, mit dem Potenzial, die chirurgischen Fähigkeiten zu verbessern und eine höhere Betreuungsqualität sowohl für Patienten als auch für Pflegekräfte zu ermöglichen. Insbesondere bei Modalitäten mit einem intensiven Lernprozess, wie z. B. der Chirurgie-Robotik, hat eine KI-gesteuerte Skills-Assessment-Anwendung das Potenzial, die Nutzung zu verbessern und Best Practices für Chirurgen zu standardisieren, die lernen, wie man neue Verfahren durchführt.

"Das erste Ziel der Partnerschaft war es, sich auf die Automatisierung der chirurgischen Ausbildung zu konzentrieren", sagte Dennis Kogan, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von caresyntax. "Angesichts der enormen Bandbreite der verfügbaren Datenressourcen, der Qualität dieser Daten und der Unterstützung durch die Insel Gruppe durch fachkundige Schulungsdaten haben wir jedoch erkannt, dass wir bis hin zur klinischen Entscheidungsunterstützung in Echtzeit gehen können, die mit ausgeklügelten Geräten wie z. B. Operationsrobotern umgesetzt werden kann."

Dank Prof. Guido Beldi und seinem Team in der Leberchirurgie am Inselspital, Universitätsspital Bern wird das Projekt um über 1 Million Bilder mit aussagekräftigem, chirurgisch kommentiertem, laparoskopischem Cholezystektomie-Videomaterial ergänzt. Um den Algorithmus für die maschinelle Bildverarbeitung zu entwickeln, wird das Entwicklungsteam von carsyntax die Videos zu den Operationsverfahren von Prof. Beldi mit anonymisierten Patientenmetadaten aus dem EMR (ErfahrungsMedizinisches Register) sowie klinischen Ergebnisdaten für über 500 laparoskopische Cholezystektomiefälle weiter kontextualisieren.

"Die gemeinsame KI-Anwendung von caresyntax und Insel wird die erste ihrer Art sein, die das Potenzial hat, über die Grenzen der akademischen Forschung hinauszugehen und einen spürbaren, breiteren Einfluss auf die Standardisierung der chirurgischen Fähigkeiten im Gesundheitswesen zu nehmen", sagte Dr. Michael Dahlweid, Chief Technology and Innovation Officer der Insel Gruppe. "Im Gegensatz zu früheren Initiativen zur Implementierung von maschinellem Sehen in der Chirurgie wird sich die caresyntax-Insel-Anwendung durch einen viel größeren und fokussierteren Ausbildungsdatensatz auszeichnen. Darüber hinaus wird die Anwendung die Qualität und Sicherheit der Versorgung durch sachkundige Anmerkungen von Chirurgen bewerten und letztendlich einen Maßstab setzen. Darin wird sowohl die Dimension des Kompetenzniveaus (z. B. zweihändige Geschicklichkeit, Bewegungseffizienz usw.) als auch der Umgang mit Instrumenten und Gewebe auf der Ereignisebene enthalten sein."

Die Partner gehen davon aus, dass sie bis zum Spätsommer 2019 vorläufige Ergebnisse veröffentlichen und diese im Rahmen des Intelligent Health Summit in Basel (Schweiz) im September 2019 vorstellen werden. Das gesamte Projekt wird bis 2020 abgeschlossen sein, mit dem Ziel, die Anwendung unmittelbar danach zu kommerzialisieren.

caresyntax nutzt seine proprietären und marktführenden Plattformen für Workflow-Automatisierung und Data Warehousing, um Softwareanwendungen zu entwickeln, die chirurgische Anbieter, Unternehmen zur Verbesserung des Gesundheitswesens und Pflegekräfte bei der Identifizierung und Verwaltung von Risiken, der Automatisierung von Workflows, der Verbesserung des Wissensaustauschs und der Reduzierung chirurgischer Schwankungen unterstützen. Die caresyntax-Plattform, die IoT-Technologie und chirurgische Analytik vereint, wird in mehr als 6.300 Operationssälen weltweit eingesetzt und wandelt unstrukturierte klinische und operative Daten in umsetzbare Echtzeit-Informationen um. Klinische Teams steigern dadurch die klinische Leistung, kontrollieren chirurgische Schwankungen und verbessern Patientenergebnisse. Das Unternehmen wurde 2013 in Berlin gegründet und hat derzeit seine Hauptbüros in Boston und Deutschland. Das Team von 115 Mitarbeitern befindet sich in Boston, Berlin und anderen Regionalbüros.

Die Insel Gruppe verbindet die Grundlagen der Gesundheitsversorgung mit universitärer Medizin, Lehre und Forschung. Die sechs großen Kliniken der Insel Gruppe behandeln jährlich rund 886.000 Patienten aus über 120 Ländern und sind mit mehr als 11.000 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in der Region Bern. Zudem ist der Spitalverbund die fortschrittlichste Weiterbildungsinstitution für junge Ärzte in der Schweiz, die fachliche Fähigkeiten im Rahmen modernster medizinischer Interventionen aus- und weiterbilden will.

