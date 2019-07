Apple (WKN: 888322) könnte ein faltbares 5G-fähiges iPad entwickeln. Das hat Jeff Lin, Analyst von IHS Markit, neulich in der in Taiwan beheimateten Wirtschaftszeitung Economic Daily News verlauten lassen. Der Bericht vom 4. Juli, in dem Zulieferer als Quellen angeführt werden, besagt, dass das Tablets bereits im nächsten Jahr kommen könnte. Die Einführung eines klappbaren iPad wäre keine Überraschung. Apple meldete bereits mehrere Patente für klappbare Geräte an, und die Branchenkollegen Samsung ...

