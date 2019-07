Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1206 Pence belassen. Analyst Neil Glynn kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie wegen zunehmender Umsatzsorgen seine Prognosen für den operativen Gewinn (Ebit) der europäischen Fluggesellschaften bis 2020 recht deutlich. Bei Easyjet und Ryanair begrüßt der Experte das moderatere Kapazitätswachstum, beide Billigflieger bräuchten aber wohl stärkeres Umsatzwachstum, um sich von Margenverlusten zu erholen. Bei Easyjet erscheine dies greifbarer als bei Ryanair./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 03:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-07-23/12:02

ISIN: GB00B7KR2P84