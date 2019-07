Abzena, eine weltweite Partnerforschungseinrichtung, gab den erfolgreichen Abschluss eines Technologietransfers und einer Skalierbarkeitsbewertung mithilfe der Synaffix-Technologien GlycoConnect (Antikörper-Konjugation) und HydraSpace (hochpolarer Spacer) bekannt. Die genaue Kenntnis dieser Antikörper-Konjugattechnologien untermauert die Führungsposition von Abzena in der Prozessentwicklung und GMP-Herstellung von ADC-Linkern und ADC-Payloads. Mithilfe der Synaffix-Technologie in hoher wissenschaftlicher Qualität kann Abzena ADC-Projekte jetzt drastisch beschleunigen.

Jonathan Goldman, MD, Abzena CEO, erklärte:

"Für Abzena ist die patientenorientierte Entwicklung von Arzneimitteln von entscheidender Bedeutung. Unser Know-how und unsere Erfahrungen mit den GlycoConnect- und HydraSpace-Technologien von Synaffix stärken unsere Führungsposition auf den verschiedensten ADC-Plattformen. Wir freuen uns, unsere Kunden beim Einsatz der Synaffix-Technologie zu unterstützen, damit sie ihre ADCs rasch von der IND-Entwicklungsphase in die frühe klinische Entwicklung überführen können."

Über Abzena

Abzena bietet ein umfassendes Lösungsspektrum, das von der integrierten Erforschung, klinischen Produktentwicklung und Antikörperherstellung bis hin zu Konjugationsleistungen für die Biopharmabranche reicht. Mit einer globalen Präsenz und Niederlassungen in den USA sowie in Großbritannien unterstützt das Unternehmen Kunden weltweit. Abzena befindet sich im Besitz von Welsh, Carson, Anderson Stowe, einem der weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen mit Hauptsitz in New York City. Weitere Informationen finden Sie unter www.abzena.com

