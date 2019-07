Damit hatten Investoren nicht gerechnet: Die vom SDAX-Mitglied am Montagabend nach XETRA-Schluss lancierte Gewinnwarnung lässt die Jungheinrich-Aktie (WKN: 621993) heute einbrechen. Die Vorzugsaktien eröffnen mit einem heftigem Gap Down bei 22,06 Euro und geben im Tagesverlauf immer weiter nach. Der Titel führt mit -9,27% heute das Verlierer-Ranking im SDAX an.

Das EBIT wird 2019 nach aktualisierter Einschätzung von Jungheinrich zwischen 240 Millionen Euro und 260 Millionen Euro liegen. Bisher ging das Management von 275 Millionen Euro bis 295 Millionen Euro aus. Wie bei so vielen deutschen Unternehmen, die in den letzten Wochen ihre Aktionäre mit eingestampften Gewinnaussichten verschreckten, macht auch Jungheinrich die "spürbare Konjunkturabkühlung" verantwortlich.

