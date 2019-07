Bonn (www.anleihencheck.de) - Konjunkturdaten spielten gestern an den Rentenmärkten keine Rolle, so die Analysten von Postbank Research.Von der politischen Seite habe die Verschärfung des Konfliktes im Persischen Golf die Nachfrage nach sicheren Anlagen angeregt. Zudem habe sich die Erwartung auf eine baldige Senkung des EZB-Einlagensatzes verstärkt. Vor diesem Hintergrund habe die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um 3 Basispunkte auf -0,35% nachgegeben. Die Rendite fünfjähriger Bunds sei um 2 Basispunkte auf -0,71% gefallen, während zweijährige Papiere nur geringfügig verändert bei -0,78% rentiert hätten. In den USA habe die Rendite zehnjähriger Treasuries um 1 Basispunkt auf 2,04% nachgegeben. (23.07.2019/alc/a/a) ...

