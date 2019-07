Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Musik in den kommenden fünf Tagen wird erst in der zweiten Wochenhälfte richtig spielen, so die Analysten der Nord LB.In der Tat stünden dann die marktrelevanten Veröffentlichungen zum deutschen ifo-Geschäftsklimaindex am Donnerstagvormittag und zum US-amerikanischen BIP-Wachstum am Freitagnachmittag an. Dazwischen - quasi als Wochenhighlight am Donnerstagnachmittag - werde EZB-Ratspräsident Draghi seine Einschätzungen zur Konjunktur und der weiteren geldpolitischen Ausrichtung der Notenbank in Frankfurt präsentieren. Diese drei Faktoren könnten die Entwicklungen auf den Rentenmärkten wieder maßgeblich beeinflussen. Die Kurse der deutschen und US-Staatsanleihen hätten sich gestern solide in einem ruhigen Handel entwickelt. (23.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...