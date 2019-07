Köln (www.fondscheck.de) - Das Münchner Start-up Quant IP hat mit Ampega als KVG seinen ersten Investmentfonds gestartet, so Ampega in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Global Innovation Leaders Fund (ISIN DE000A1J3AN1/ WKN A1J3AN) investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit besonders hoher Innovationskraft, die auf Basis des von Quant IP entwickelten Quant IP Innovation Score ermittelt wird. Die Auswahl der Aktien und die Zusammenstellung des Fondsportfolios erfolgen rein regelbasiert auf Grundlage einer Big-Data-Analyse von weltweit mehr als 130 Millionen Patentdokumenten. ...

