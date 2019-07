Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Marktteilnehmer hätten die entgegenkommende Rhetorik der Zentralbanken begrüßt. Die EZB habe erneut betont, dass sie die Wirtschaftsaktivität unterstützen und sich für eine Reflation einsetzen wolle und habe die Möglichkeit neuer Leitzinssenkungen und eventuell eine Wiedereinführung des Anleihekaufprogramms erwähnt. Auf der anderen Seite des Atlantiks sei darüber hinaus in den Erklärungen der FED, die eine mögliche Lockerung ihrer Geldpolitik habe durchblicken lassen, der Rückgang der langfristigen Zinsen betont worden. Diese Tendenz habe trotz der politischen Unsicherheit in Europa (italienisches Haushaltsdefizit, Rücktritt von Theresa May), der Handelsspannungen und der geringfügigen Verlangsamung der Aktivität in den USA und China die Aktienmärkte gestützt. Der Rückgang der amerikanischen Rohöl-Lagerbestände und härtere Sanktionen gegen Iran hätten des Weiteren dazu beigetragen, dass der Rohölpreis bei 66,5 USD geblieben sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...