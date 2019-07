Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 87 auf 90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal reihten sich ein in einen Strom positiver Nachrichten, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Paragon-Studie für das Mittel Entresto eröffne zahlreiche Möglichkeiten für den Pharmahersteller./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 07:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-07-23/12:37

ISIN: CH0012005267