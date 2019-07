Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Continental nach der Prognosesenkung von 128 auf 124 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet schraubte seine ohnehin zurückhaltenden Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Autozulieferers nochmals zurück. Er liegt nun am unteren Ende der neuen Zielspannen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 10:27 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 10:40 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-07-23/12:44

ISIN: DE0005439004