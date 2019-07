11880 Solutions AG: Veröffentlichung Übernahmeangebot und Erwägung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital DGAP-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung 11880 Solutions AG: Veröffentlichung Übernahmeangebot und Erwägung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 23.07.2019 / 13:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Essen, 23. Juli 2019 - Die 11880 Solutions AG, Essen, (WKN 511880) gibt bekannt, dass die united vertical media GmbH, Nürnberg, am heutigen Tage die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der 11880 Solutions AG veröffentlicht hat. Die Annahmefrist läuft vom 23. Juli 2019 bis zum 20. August 2019, der Angebotspreis beträgt EUR 1,87 je Aktie. In diesem Zusammenhang gibt die 11880 Solutions AG bekannt, dass die Gesellschaft die Durchführung einer Kapitalerhöhung nach Vollzug des Übernahmeangebots erwägt, die aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen unter Ausgabe von 1.911.109 neuen Aktien erfolgen soll. Die Kapitalerhöhung soll, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft, unter Ausschluss des Bezugsrechts und alleiniger Zulassung der united vertical media GmbH zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien erfolgen. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird abhängig vom Börsenkurs zum Zeitpunkt der Durchführung der Kapitalerhöhung festgelegt. Der Mittelzufluss soll in eine neue IT-Infrastruktur investiert werden, die für eine verstärkte Kundenakquise und Kundenbindung dringend erforderlich ist. Zudem beabsichtigt die Gesellschaft, die sehr erfolgreich gestarteten Plattformen werkenntdenBESTEN.de und wirfindenDeinenJOB.de breiter und schneller im Markt etablieren. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188 E-Mail: anja.meyer@11880.com 23.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Hohenzollernstraße 24 45128 Essen Deutschland Telefon: 0201-80990 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806, DE0005118806, , WKN: 511880, 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 845347 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 845347 23.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005118806 DE0005118806 AXC0160 2019-07-23/13:02