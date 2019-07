Essen (www.anleihencheck.de) - Im Fokus der Marktteilnehmer stehen momentan die Sitzungen der EZB und der FED in dieser bzw. in der nächsten Woche, so die Analysten der National-Bank AG.Die Erwartungshaltung der Kapitalmärkte sei eindeutig: Die Verkündigung weiterer expansiver geldpolitischer Maßnahmen sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks. Während im Hinblick auf die EZB sowohl Zinssenkungen als auch eine Wiederauflebung des Anleihekaufprogramms in der Diskussion stünden, belaufe sich die Erwartung hinsichtlich der FED rein auf Zinssenkungen, wobei deren Umfang noch umstritten sei. Rein von den volkswirtschaftlichen US-Daten seien Zinssenkungen ohnehin nicht zu rechtfertigen, sie würden eher auf einem proaktiven Impuls beruhen, um die US-Wirtschaft im Umfeld von Spannungen aus dem Handelsstreit sowie einem schwächeren globalen Wachstum vor Einbußen zu bewahren. Darüber hinaus würden die beharrlich niedrigen Inflationsdaten auf die Stimmung der Notenbanker drücken. ...

