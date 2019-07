Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem zum Wochenauftakt keine relevanten Konjunkturdaten bekannt gegeben wurden, bleibt es auch heute diesbezüglich sehr ruhig, so die Analysten von Postbank Research.Es stünden lediglich Daten zur Veröffentlichung an, die bestenfalls der zweiten Reihe zuzuordnen seien. Dabei würden die Analysten hinsichtlich des vorläufigen EWU-Verbrauchervertrauensindexes für Juli mit einem leichten Anstieg um 0,2 auf -7,0 Punkte rechnen. Der Indikator würde sich damit weiterhin auf einem im langjährigen Vergleich soliden Niveau bewegen. Für die Verkäufe bestehender Häuser in den USA rechne der Markt für Juni mit einer marginalen Abschwächung. Dies würde darauf hindeuten, dass vom US-Wohnimmobiliensektor keine großen Impulse zu erwarten seien, weder in positiver noch in negativer Hinsicht. ...

