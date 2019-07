Linz (www.anleihencheck.de) - Im Hinblick auf die EZB-Ratssitzung am Donnerstag und wegen eines leeren Datenkalenders hat die heimische Währung gestern ihre Konsolidierung fortgesetzt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuell notiere der Euro knapp unter 1,1200. Das Interesse der Marktteilnehmer sei groß, ob am Donnerstag geldpolitische Lockerungsmaßnahmen beschlossen würden, oder ob sie wieder nur in Aussicht gestellt würden. Angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten der EZB könnte es für die heimische Währung hilfreich sein, wenn vor der FED Taten gesetzt würden. Die US-Notenbank scheine fest entschlossen, das Leitzinsband nächste Woche zu senken, obwohl das konjunkturelle Umfeld nach wie vor positiv sei. Betrachte man das Währungspaar aus charttechnischer Sicht, könne ein Unterschreiten der Marke von 1,1180 Kurse bis 1,1110 nach sich ziehen. Man gehe heute erneut von einem abwartenden Handel um die Marke 1,1200 aus. (23.07.2019/alc/a/a) ...

