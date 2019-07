Die städtischen Verkehrsbetriebe MZA in Warschau haben bei Solaris 130 Elektrobusse bestellt. Die Gelenkbusse des Typs Solaris Urbino 18 electric sollen im Laufe des Jahres 2020 in die polnische Hauptstadt geliefert werden. Laut dem Hersteller ist die Order der 130 Busse der bisher größte erteilte Auftrag dieser Art in Europa - er umfasst rund 400 Millionen Zloty, also etwa 94 Millionen Euro. "Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...