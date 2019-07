Der Kursverlauf der Volkswagen-Aktie seit Juli letzten Jahres verläuft ganz nach Plan. Zwischen Juli 2018 und Anfang April dieses Jahres wurde im Kursverlauf nach einem vorherigen Ausverkauf der Volkswagen-Aktie eine größere Bodenformation in Form eines Diamanten etabliert und erfolgreich zur Oberseite aufgelöst. Dabei gelang es ein vorläufiges Jahreshochs bei 163,98 Euro zu etablieren, nur wenig später geriet das Papier jedoch kurzzeitig unter Druck, konnte sich aber an der wichtigen Triggerlinie des Diamanten um 137,94 Euro wieder stabilisieren und in den letzten zwei Monaten eine deutliche Aufwärtsbewegung vollziehen. Trotz der anhaltenden Volatilität zeichnet sich ein zunehmend positives Chartbild bei VW ab und ist für mittel- bis langfristig orientierte ...

