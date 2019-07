Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 200 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung sei zwar nicht ganz überraschend erfolgt, aber trotzdem eine negative Nachricht, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal des Zulieferers sei unterdessen positiv ausgefallen. Die starke strategische Positionierung und das mittelfristige Potenzial für das Umsatzwachstum sprächen für den Wert./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-07-23/13:27

ISIN: DE0005439004