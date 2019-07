Der Dünger- und Salzproduzent K+S arbeitet weiter an der Behebung von Produktionsproblemen an seinem neuen kanadischen Standort Bethune. Dazu wird die für September vorgesehene Instandhaltungspause auf insgesamt zwei Wochen verlängert, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Kassel mitteilte. In der Zeit sollen die Anlagen um weitere Komponenten zur Absiebung und Kühlung der Produkte ergänzt werden.

Das Werk wurde nach mehrjähriger Bauzeit und Milliarden-Investitionen 2017 eröffnet. Seither wird die Produktion hochgefahren. 2018 wurden etwas mehr als 1,4 Millionen Tonnen Kalidünger hergestellt, im Jahr 2019 sollen es 1,7 bis 1,9 Millionen Tonnen werden. Im Zuge der jetzt geplanten, zusätzlichen Arbeiten werde wohl das untere Endes dieser Spanne erreicht, hieß es nun.

K+S hatte mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. So verklumpte der Dünger beim Transport nach Übersee teilweise und musste dann für viel Geld wieder zermahlen oder mit Rabatt verkauft werden. Hier hatte das Unternehmen in den vergangenen Monaten bereits Fortschritte gemacht, aber auch angekündigt, in Bethune weiter nachzurüsten, um die Düngerkristalle bereits im Werk noch weiter verkleinern zu können./mis/ag/jha/

